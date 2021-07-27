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Олимпиада 2020 в Токио

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Ни тайфуна, ни акул. Корреспондент "Сегодня" заценил диковинку Олимпийских игр

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
27 июля, 17:02
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Впервые на Олимпиаде прошли соревнования по серфингу, финалы специально перенесли на день раньше, когда по прогнозу должны были быть восьмиметровые волны
Тайфуна нет. Расходимся
Тайфуна нет. Расходимся

Тайфун обещали
Всю ночь мы не спали.
Обман

Вчера вечером на почту пришло письмо от оргкомитета. "Внимание, тропический шторм обрушится 27 июля на восток Японии, в районе Токио", – было в сообщении.

Ну наконец-то, хоть что-то интересное можно будет увидеть, радуюсь посланию.

Утро вторника уже жду с нетерпением. Прислушиваюсь, не проспал ли начало тайфуна. В шесть утра на улице моросит дождик, дует легкий ветерок.

Не похоже на бурю. А к полудню и вовсе распогодилось в олимпийской столице.

Ну раз такое дело, отправлюсь-ка я сам на поиски вашего тайфуна. А где его искать? Там где он зарождается – к океану.

Почти за 100 км от Токио, на побережье Тихого океана, впервые в истории Олимпийских игр проходят соревнования по серфингу. И организаторы, как только узнали, что надвигается шторм сразу же перенесли финалы со среды на вторник.

Ведь в этом деле главное волна. А ее метеорологи обещали в восемь метров.

Оказалось, прогнозисты погоды во всем мире одинаковые. Никаких огромных волн и в помине не было. А спортсменам приходилось подолгу мариноваться в воде, ожидая хоть маломальскую волну.

В тренде
Пляж, где проходили соревнования по серфингу на Олимпиаде-2020

Вообще-то дебют серфинга на Олимпийских играх, несмотря на первоначальный скептицизм, оставил вполне хорошее впечатление. Впечатление праздника, чего так иногда не хватает классическим видам спорта.

Здесь нет унылого консерватизма. Все расслаблены, ходят в шортах и шлепанцах. Это вам не душный зал. Валяйся себе на берегу да созерцай океанские красоты. Время от времени на небе появлялась радуга. Сплошной позитив.

Конечно, для антуража еще какой-нибудь акулы не хватало, гоняющейся за серфингистами. Но уже в другой раз.

Хотя спортивная составляющая очень высока. Вы бы видели, как рыдал один из волонтеров, когда японец Каноа Игараси в финале проиграл бразильцу Итало Феррейре.

Кстати, прикольная находка организаторов. Для волонтеров, которые хотели посмотреть финал на берегу разложили обручи, в которые нужно было становиться. Так соблюдалась социальная дистанция:

А тайфун... Не было его на берегу Тихого океана, да и не надо.

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