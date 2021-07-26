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Как приехать на Олимпиаду и не попасть на стадион. Что творится в Токио

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
26 июля, 16:17
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Свободный доступ прессы на олимпийские стадионы запрещен. Теперь нужно заранее подавать заявку и надеяться, что вас пустят на арену и разрешат общаться с атлетами
Новинки Игр: лотерея и комната для молитвы
Новинки Игр: лотерея и комната для молитвы

Ура! Свобода! После трех дней карантина можно посещать соревнования. Оказывается, как мало нужно человеку для счастья. Сначала что-то забрать, а потом вернуть. Хотя в Токио забрали больше, чем дали.

Парадокс, но приехав на Олимпийские игры журналистом можно ни разу и не побывать на стадионе. Не общаться с атлетами. А виной всему лотерея.

Те, кто ездит на Олимпиады знают, что журналистская аккредитация дает право на посещение 95% соревнований. В любой день, в любое время. Остальные 5% – это события повышенного спроса. Традиционно – финалы в плавании, гимнастике, баскетболе... Церемонии открытия и закрытия.

Японцы закрутили гайки. Теперь свободно попасть на соревнования вообще невозможно. Нужно за сутки подавать заявку и ждать. Вероятность, что вам ее не подтвердят очень высокая. Особенно если вы подали заявку на одно и то же время.

Пример. Ожидаем, что в финалы вечерней сессии, кто-то пробьется из наших в боксе и борьбе. Ставим финалы себе в план, а потом в зависимости от результата украинцев, определяемся куда ехать. Так это работало раньше. А теперь, в лучшем случае, вам за сутки дадут только один маршрут – допустим бокс. А по факту окажется, что наш боксер вылетел, а борец претендует на "золото". Но на борьбу вы уже попасть не можете.

Мне повезло, удалось достать билет на финал мужских команд по гимнастике.

Но на арене ждал еще один неприятный сюрприз. Оказывается, чтобы попасть в микст-зону к атлетам снова нужно подавать заявку и ждать лотерею. Тут уже я в пролете.

Вопрос, который волнует всех журналистов: зачем такое творить? Ответ организаторов: меньше народа, меньше рисков подхватить коронавирус. Но эта логика не выдерживает критики. Ведь если журналисты тесно общаются в пресс-центре и ездят постоянно вместе автобусом в тесном контакте, то на аренах их можно свободно рассадить, тысячи мест пустые.

В тренде

Вот мы и подобрались ко второму минусу Игр. Они без зрителей. Это очень уныло, это очень скучно. Организаторы обещали пустить интершум с других Олимпиад, пока что лишь пускают тихонько музыку. Затертую до дыр Despacito.

Возможно, по телевизору это смотрится эффектней, но вживую абсолютно нет никакого ощущения праздника.

Из новинок на арене появились комнаты для молитвы и матери с ребенком. Остается лишь молиться, что это последние Игры в таком формате.

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