Танці на столі з шампанським: Ярослава Магучіх відривається після рекордного стрибка

Українська легкоатлетка Яорслава Магучіх ефектно відсвяткувала свій вчорашній рекордний стрибок на турнірі в Словаччині. Нагадаємо, 18-річна стрибунка подолала позначку в 206 см, що є третім у світі за всю історію.

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З цієї нагоди Ярослава влаштувала танці на столі з пляшкою шампанського в руці. Веселим фото дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram. "Спасибі всім за привітання. Побачимося на чемпіонаті України", – підписала знімок Магучіх.

Незважаючи на свій юний вік Ярослава вже може похвалитися перемогами на етапі "Діамантової Ліги", сріблом чемпіонату світу, а вчора додала до численних нагород ще й абсолютний рекорд України в стрибках у висоту і рекорд світу у віці до 20 років.

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