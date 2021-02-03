Занадто відверто: сексуальні селфі красуні з величезними грудьми видаляють через цензуру

Колишня ринг-герл UFC Ліндсі Пелас оголосила Instagram війну за "дискримінацію" жінок. Красуня розгнівана рішенням соцмережі видалити одне з її селфі. На фото Ліндсі позувала перед камерою, демонструючи своє декольте в чорному топі і неймовірно великі груди.
Те саме "заборонене" фото Ліндсі Пелас:
Деякий час назад Ліндсі зізналася, що має гігантські груди (розмір 30HH) і важить її "багатство" майже 5 кг. Дівчина розповідала, що через величезні груди у неї постійно болить спина, проте відмовлятися від такого подарунка природи вона не збирається.
"Це груди мрії. Я ніколи не відмовлюся від них. Коли мені було 11 років, я набивала свій бюстгальтер і молилася, щоб у мене з'явилися великі груди, в дитинстві я була одержима цим. Вони були моїм найбільшим бажанням. Я б нізащо не змінила своє тіло", – заявляла Ліндсі в інтерв'ю The Sun Online.
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