"Смачненька!" Спокуслива українська каратистка показала себе спереду і ззаду

Чемпіонка Європи Анжеліка Терлюга втекла від зими в сонячний Дубай

Триразова чемпіонка Європи з карате українка Анжеліка Терлюга вирішила подражнити своїх фоловерів фотографіями з Еміратів, де вона поєднує тренування з райським, як каже дівчина, відпочинком.

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28-річна спортсменка, яка нещодавно вразила трюками з баскетбольними м'ячами, похвалилася в Instagram знімком в бікіні по коліна у воді, зазначивши: "Насолоджуюся моментом. Можна, залишуся в цьому раю?"

А ось це вже красуня Анжеліка Терлюга в Дубаї – ззаду.

"Top model", "Сексі", "Ай красуня", "Смачненька", – пишуть Анжеліці в коментарях її шанувальники

"Обстановка – кайфова. Привезу додому гарну засмагу і чудовий настрій, як після відпочинку, незважаючи на те, що у нас постійні тренування. Заряджаюся по максимуму", – ділиться своїми враженнями від перебування в Еміратах Терлюга

"Неймовірні пляжі. Смачна кухня. А ще поринаєш в атмосферу" іншого світу ", в місце великих грошей і можливостей", – додає спортсменка

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При цьому на зауваження одного з фоловерів – "Згоден щодо великих грошей. 300 доларів коштує посередня вечеря" – Анжеліка Терлюга відповіла: "Ми їмо в хороших місцях, але таких сум немає. Вчорашній відпочинок на пляжі в одному з найкращих місць з їжею – 60 доларів з людини".

Зазначимо, що в Дубаї Анжеліка Терлюга тренується і відпочиває з іншого одеситкою – чемпіонкою світу Іриною Зарецькою, яка виступає, щоправда, за Азербайджан.

Дивіться, як вони об'їдаються в ОАЕ:

Проте зайва вага до дівчат, що дефілюють по Дубаю в купальниках, не прилипає.

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Раніше ми писали, що красуня-каратистка збила з голови депутата рулон паперу і розбила фоторамку. На щастя!

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