Ідеальніше бути не може! Дружина "Горошка" після пологів вразила фігурою

Знаменита австралійська модель Сара Кохан приїхала на батьківщину. І відразу засипала Instagram пікантними фото з Сіднею.

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Раніше Сара повністю роздяглася, щоб привернути увагу до проблем Землі. Тепер дівчина позувала в крихітному бікіні. Підписники моделі відзначили ідеальну фігуру Сари і це при тому, що вона мати двох дітей. Другого сина Кохан народила минулої осені.

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У Instagram у Кохан понад 1,6 млн підписників. І вони не розчаровані якістю фото Сари.

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Нагадаємо, що Сара Кохан – дружина нападника клубу MLS "Лос-Анджелес Гелаксі" і збірної Мексики Хав'єра Ернандеса. Для уболівальників він більше відомий, як Чічаріто, що в перекладі з іспанської означає "Горошок".

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