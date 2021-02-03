Ідеальніше бути не може! Дружина "Горошка" після пологів вразила фігурою

Знаменита австралійська модель Сара Кохан приїхала на батьківщину. І відразу засипала Instagram пікантними фото з Сіднею.
Раніше Сара повністю роздяглася, щоб привернути увагу до проблем Землі. Тепер дівчина позувала в крихітному бікіні. Підписники моделі відзначили ідеальну фігуру Сари і це при тому, що вона мати двох дітей. Другого сина Кохан народила минулої осені.
У Instagram у Кохан понад 1,6 млн підписників. І вони не розчаровані якістю фото Сари.
Нагадаємо, що Сара Кохан – дружина нападника клубу MLS "Лос-Анджелес Гелаксі" і збірної Мексики Хав'єра Ернандеса. Для уболівальників він більше відомий, як Чічаріто, що в перекладі з іспанської означає "Горошок".
Читайте також:
- Абсолютно гола: зірка UFC показала, що таке свобода
- Такі груди стрибати не заважають? Сексуальна спортсменка готується до Олімпіади
- Спекотні красуні з краху Макгрегора обожнюють бікіні
- Сексуальні тренування на ліжку: зірка волейболу тримає себе в формі
- Ірину Морозюк сфотографували голою в роздягальні. Реакція чоловіка була дивовижною
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк