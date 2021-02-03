Великі груди привела ринг-герл MMA в шоу-бізнес. Вона збирає мільйони переглядів

Співачка і модель Стефані Асеведо набула популярності завдяки своїм фото в Instagram і музичним кліпам. Однак мало хто знає, що в молодості майбутня зірка шоу-бізнесу розважала вболівальників змішаних єдиноборств.

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Стефані виступала в якості ринг-герл в MMA, коли навчалася в медичному інституті. Однак дівчина не стала працювати за професією, що не дивно з такими перспективними зовнішніми даними. Зараз її кліпи на Youtube збирають мільйони переглядів.

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