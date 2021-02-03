Великі груди привела ринг-герл MMA в шоу-бізнес. Вона збирає мільйони переглядів

Співачка і модель Стефані Асеведо набула популярності завдяки своїм фото в Instagram і музичним кліпам. Однак мало хто знає, що в молодості майбутня зірка шоу-бізнесу розважала вболівальників змішаних єдиноборств.
Стефані виступала в якості ринг-герл в MMA, коли навчалася в медичному інституті. Однак дівчина не стала працювати за професією, що не дивно з такими перспективними зовнішніми даними. Зараз її кліпи на Youtube збирають мільйони переглядів.
Читайте також:
- "Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"
- Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"
- Ганчір'я на голій красі! Нове "дике" фото словацької велосипедистки
- Як медом намазано! Рестлерша поділилася пікантними фото з мексиканського курорту
- Оголеною скандалісткою з Дубая виявилася ексдружина баскетболіста. У неї ще багато інтимних фото
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк