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Великі груди привела ринг-герл MMA в шоу-бізнес. Вона збирає мільйони переглядів

3 лютого, 00:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Неймовірно апетитні форми Стефані Асеведо

Співачка і модель Стефані Асеведо набула популярності завдяки своїм фото в Instagram і музичним кліпам. Однак мало хто знає, що в молодості майбутня зірка шоу-бізнесу розважала вболівальників змішаних єдиноборств.

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Стефані виступала в якості ринг-герл в MMA, коли навчалася в медичному інституті. Однак дівчина не стала працювати за професією, що не дивно з такими перспективними зовнішніми даними. Зараз її кліпи на Youtube збирають мільйони переглядів.

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модель дівчина WAGs ринг-герл

Джерело: Сегодня|Спорт

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