Большая грудь привела ринг-герл MMA в шоу-бизнес. Она собирает миллионы просмотров

Певица и модель Стефани Асеведо обрела популярность благодаря своим фото в Instagram и музыкальным клипам. Однако мало кто знает, что в молодости будущая звезда шоу-бизнеса развлекала болельщиков смешанных единоборств.
Стефани выступала в качестве ринг-герл в MMA, когда училась в медицинском институте. Однако девушка не стала работать по профессии, что не удивительно с такими перспективными внешними данными. Сейчас ее клипы на Youtube собирают миллионы просмотров.
Читайте также:
- "Мисс Бюст" украинского футбола в соблазнительном платье приняла айфон от игрока "Зари"
- Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"
- Тряпье на голой красоте! Новое "дикое" фото словацкой велосипедистки
- Как медом намазано! Рестлерша поделилась пикантными фото с мексиканского курорта
- Обнаженной скандалисткой из Дубая оказалась экс-жена баскетболиста. У нее еще много интимных фото
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк