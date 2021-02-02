Неймар підписався на красуню в бікіні: дивіться, на кого запав зірка футболу

Бразильська модель Кікі Пассо набула популярності завдяки відвертим фото на своїй сторінці в Instagram, де дівчина веде блог про пляжний спосіб життя. Така красуня не могла залишитися без уваги самого популярного спортсмена Бразилії Неймара.
Нападник "Парі Сен-Жермен" підписався на сторінку Кікі і тепер разом з 1,3 мільйона інших фоловерів насолоджується формами красуні.
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