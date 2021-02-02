Русский
$ 28,06
33,9
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Неймар підписався на красуню в бікіні: дивіться, на кого запав зірка футболу

2 лютого, 19:30

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

З вибором футболіста важко сперечатися

Бразильська модель Кікі Пассо набула популярності завдяки відвертим фото на своїй сторінці в Instagram, де дівчина веде блог про пляжний спосіб життя. Така красуня не могла залишитися без уваги самого популярного спортсмена Бразилії Неймара.

Реклама

Нападник "Парі Сен-Жермен" підписався на сторінку Кікі і тепер разом з 1,3 мільйона інших фоловерів насолоджується формами красуні.

Реклама

В тренді
Драма про українську спортсменку отримала дві премії на кінофестивалі

Реклама

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дівчина Неймар WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол
Лідери
Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)Футбол
"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний голФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти