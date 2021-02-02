У рингу такого не побачиш! Боксерка похвалилася бюстом на морозі

Зірки жіночого боксу наче змовилися, одна за одною взявшись вихвалятися своїми фігурами на пробираючому до кісток морозі. Напередодні в одному бікіні прогулялася по снігу Тетяна Коб- українська чемпіонка Європи. А тепер її приклад наслідувала 36-річна пишногруда красуня з Польщі Єва Бродницька.

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Колишня чемпіонка світу, яка на профі-рингу виграла 18 з 19 боїв, пірнула в крижану воду, після чого продефілювала по снігу в яскравому купальнику, шапочці і рукавичках.

"Фізична активність, дієта, а останнім часом ще й моржування", – розповіла у себе в Instagram про те, як підтримує форму, Єва Бродницька

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Зазначимо, що Єва Бродницька – ще та любителька епатажу. Свого часу, наприклад, полька повністю оголилася, прикривши свою красу тільки чемпіонськими поясами. "Мій найкращий наряд", – кокетувала тоді боксерка.

А на зважуванні перед боєм з аргентинкою Едіт Матіссе Єва Бродницька поцілувала суперницю, а та у відповідь дала їй ляпаса. Бійки вдалося уникнути лише завдяки охороні. Зате на рингу Бродницька помстилася своїй кривдниці та перемогла її роздільним рішенням суддів.

Також Бродницька відома тим, що знімалася для польської версії Playboy.

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Раніше був названий нокаут року в жіночому боксі. Переможницею в цій номінації стала німкеня Крістіна Гаммер на прізвисько "Леді Молот".

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