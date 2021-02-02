У Коваленка долари під ногами валяються: реакція дівчини Віктора на перехід до "Аталанти"

Дівчина Віктора Коваленка Анастасія Мантач відреагувала на перехід свого коханого з "Шахтаря" до італійської "Аталанти". Напередодні Коваленко уклав контракт з бергаманцями на 4,5 року.

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"Великий день", – написала у себе в Instagram Анастасія, опублікувавши фото в обнімку з Коваленком у "грошовому" антуражі

Під ногами Віктора Коваленка і Анастасії Мантач на цих фото "валяються" долари, а за їхніми спинами лежить мішок з величезним знаком долара.

"Вітаю, моя любов!" – також підписала англійською мовою Анастасія знімок, на якому Віктор позує уже в футболці "Аталанти". І російською додала: "Новий етап..."

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Раніше ми писали, що зарплата Коваленка буде найвищою в "Аталанті". За даними італійських медіа, 24-річний українець буде отримувати в Бергамо близько двох мільйонів євро на рік "чистими" – вдвічі більше, ніж його одноклубник Руслан Маліновський.

Додамо, що Коваленко зворушливо попрощався з "Шахтарем": боявся заплакати і припустив, що повернеться.

Дивіться, як Коваленко забивав за "Шахтар"

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