Коваленко зворушливо попрощався з "Шахтарем": боявся заплакати і допустив, що повернеться

Сьогодні півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко офіційно став гравцем "Аталанти". Перед прощанням з командою і вильотом до Італії футболіст дав емоційне інтерв'ю, в якому згадав свій спортивний шлях. Відзначимо, що Віктор – вихованець академії "Шахтаря", провів в клубі 12 років і виграв 10 трофеїв.

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"Шахтар" – клуб, який мене виховав і дав мені, можна сказати, все. Це були чудові роки. Який з 32 голів самий пам'ятний? Напевно, все-таки "Шальке", тому що перший в єврокубках. Тоді я добрався до основного складу", – розповів Коваленко прес-службі "Шахтаря".

Який з 200 матчів за "Шахтар" запам'яталися найбільше

"Особливо запам'ятався, швидше за все, з "Динамо", коли ми виграли 2:1. Завжди приємно перемагати головного суперника в Україні. І в єврокубках були важкі протистояння, і в чемпіонаті, але та гра мені особливо запам'яталася.

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Від Італії до Італії

Останній офіційний матч за "Шахтар" Віктор провів в Мілані з "Інтером" і наступний теж зіграє в Італії, але футболіст сумує: "Я зараз трохи засмучений, що йду з великого клубу. Але розумію, що йду в італійський чемпіонат, в хорошу команду. Топ-команду. Для мене це крок вперед. Звичайно, я буду сумувати за "Шахтарю" – це як мій другий дім.

Головне, не заплакати. Скільки я тут провів, скільки було приємних емоцій і не дуже приємних, коли програвали... Моя частинка серця залишиться тут".

Віктор Коваленко в боротьбі з Лаутаро Мартінесом / Фото: Reuters

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Послання уболівальникам "Шахтаря"

"Все одно у мене є мрія, що не збулася зі зрозумілих причин, – я не зіграв на "Донбас Арені". Я хочу, щоб вони повернулися в Донецьк, щоб вони раділи футболу, як раніше, коли я був дитиною. Я кайфував, коли приходив на стадіон, і він збирався повний. Я можу подякувати "Шахтарю", тому що він мені дав в житті все, багато чому навчив, виростив, насамперед, як людину, в другу чергу – як футболіста".

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Мені дуже важко прощатися, бо я до всього звик, кайфую тут. Але прийшов час. Я хочу подякувати Рінату Леонідовичу за те, що він дає цьому клубу все, подякувати вболівальникам, тренерському складу, гравцям – я був дуже щасливий ділити з ними одну футболку, один стадіон, одне поле і одну роздягальню. Я сподіваюся, що ми все-таки зіграємо на "Донбас Арені". Може бути, я зіграю проти "Шахтаря", а може бути, ще й повернуся сюди".

Раніше ми розповідали, як Коваленко полетів до Італії підписувати контракт з "Аталантою".

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