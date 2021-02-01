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Коваленко в "Аталанті" вже заговорив італійською й послався на російський сайт

1 лютого, 22:19

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Колишній півзахисник "Шахтаря" вже привітався з фанатами італійського клубу

Сьогодні відбувся один з найбільш примітних трансферів українського футболу останніх років. "Гірник" Віктор Коваленко перебрався в італійську "Аталанту", підписавши контракт на 4,5 року. При цьому зарплата Коваленка буде найвищою в "Аталанті".

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Понеділок опинився для 24-річного півзахисника дуже напруженим, але він все ж зміг вивчити кілька фраз по-італійськи. на своїй сторінці в Instagram хлопець з Херсона привітав уболівальників клубу з Бергамо, завершивши його емоційним закликом: "Вперед," Аталанто".

У себе в "історії" в соцмережах Віктор зібрав реакцію різних джерел на свій перехід, в тому числі і російського спортивного сайту.

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У чемпіонаті Італії "Аталанта" посідає сьоме місце, відстаючи від "Ювентуса", що йде в ТОП-4, всього на три очки. Наступний матч підопічні Джана П'єро Гасперіні проведуть в суботу проти одного з аутсайдерів – "Торіно".

Дивіться, як Коваленко зворушливо попрощався з "Шахтарем".

Згадаймо, як Коваленко та Ярмоленко взаємодіяли в збірній України:

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