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Коваленко, Хедіра, Халк і українець з Індонезії: переходи 1 лютого

1 лютого, 23:17

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сьогодні відбуваються десятки трансферів в різних куточках світу

У понеділок в Європі і не тільки закривається зимове трансферне вікно. Сьогодні оформили офіційно перехід Віктора Коваленко з "Шахтаря" в "Аталанту". У світі відбулося і багато інших трансферів за участю помітних персон світового футболу.

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Чемпіон світу 2014 року в складі збірної Німеччини 33-річний самі Хедіра в статусі вільного агента покинув "Ювентус". У Турині півзахисник провів п'ять з половиною років, до цього трохи менше грав за "Реал", а тепер пішов в скромну "Герту" – 15-ю команду Бундесліги.

Бразильський форвард Халк, котрий 10 років тому виблискував в "Порту", повернувся на батьківщину в "Атлетіко Мінейро". Чотири роки він заробляв гроші в "Зеніті", ще п'ять – в Китаї. Тепер в 34 роки коштує 2,5 мільйона.

Колишній вінгер київського "Динамо" і збірної Нідерландів Джермейн Ленс поміняв турецький "Бешикташ" на скромніший "Карагюмрюк".

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/ Фото: AFP

Ексзахисник "Шахтаря" і збірної України Богдан Бутко таки перебрався в турецький "Ерзурум". Начебто на правах оренди.

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26-річний колишній "гірник" Олег Данченко перейшов за 1,5 млн євро з російського "Рубіна" в грецький АЕК, де складе компанію Євгену Шахову.

А 30-річний форвард з Луцька Євген Будник, права на якого належать клубу "Персіта" з Індонезії, пішов в оренду в вірменський клуб "Урарту". В Україні він з'являвся в "Металісті", "Ворсклі", "Сталі".

Тим часом, Мессі отримає від "Барселони" ще 39 мільйонів після відходу.

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Два роки тому Хедіра забивав за "Ювентус":

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футбол Халк Самі Хедіра Віктор Коваленко трансфер
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