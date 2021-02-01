Зарплата Коваленка буде найвищою в "Аталанті": Маліновському ще далеко

У понеділок офіційно завершилася історія з трансфером Віктора Коваленка в "Аталанту". Вже після цього "Аталанта" і "Шахтар" поспілкувалися в мережах про перехід Коваленка. Контракт 24-річного футболіста збірної України буде діяти до літа 2025 року.
Причому, згідно з нього, Віктор стане найбільш високооплачуваним гравцем клубу з Бергамо. Відомості про його зарплату опублікувало італійське видання Calcio e Finanza.
Стверджується, що зарплата Коваленка складе два мільйони євро чистими, після вирахування податків. А брутто його дохід буде близько 2,6 млн. Також пишуть, що "Аталанта" виплатить "Шахтарю" за перехід півзахисника від 1 до 2 мільйонів відступних. Раніше ж говорили про суму від 700 тисяч до "лимона".
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Ще кілька людей в Бергамо отримують в районі 1,8 мільйона, писали раніше на Апеннінах. Це словенець Йосип Ілічич, колумбійські форварди Дуван Сапата і Луїс Муріель. А ось українець Руслан Малиновський поповнює свій сімейний бюджет "всього" на мільйон євро на рік.
Згадаймо, як Віктор забивав за "Шахтар":
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