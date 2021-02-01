Віктор Коваленко став гравцем "Аталанти" – офіційно

У Серії А стало на одного українця більше

Віктор Коваленко перейшов з донецького "Шахтаря" в "Аталанту", повідомляється на офіційному сайті італійського клубу. Інших подробиць про трансфер не повідомляється.

Реклама

Читайте також: Футболіст "Шахтаря" розповів, як їздив на перегляд в "Динамо"

Віктору 24 роки. Він є вихованцем "Шахтаря", за основний склад якого грав з 2014 року. У складі "гірників" Віктор чотири рази став чемпіоном України, стільки ж разів – володарем національного Кубка і ще тричі завойовував Суперкубок країни.

Контракт футболіста з "Шахтарем" був розрахований до літа 2021 року. За інформацією Football-Italia, італійці заплатили "гірникам" 700 тисяч євро, щоб Коваленко приєднався до команди вже зараз.

В тренді Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу

Відзначимо, що в поточному чемпіонаті Італії "Аталанта" займає шосте місце, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команду з Бергамо чекають зустрічі з "Реалом".

Реклама

Дивіться, як Коваленко забивав за "Шахтар"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама