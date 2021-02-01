Русский
$ 28,13
34,16
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Віктор Коваленко став гравцем "Аталанти" – офіційно

1 лютого, 15:42

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

У Серії А стало на одного українця більше

Віктор Коваленко перейшов з донецького "Шахтаря" в "Аталанту", повідомляється на офіційному сайті італійського клубу. Інших подробиць про трансфер не повідомляється.

Реклама

Читайте також: Футболіст "Шахтаря" розповів, як їздив на перегляд в "Динамо"

Віктору 24 роки. Він є вихованцем "Шахтаря", за основний склад якого грав з 2014 року. У складі "гірників" Віктор чотири рази став чемпіоном України, стільки ж разів – володарем національного Кубка і ще тричі завойовував Суперкубок країни.

Контракт футболіста з "Шахтарем" був розрахований до літа 2021 року. За інформацією Football-Italia, італійці заплатили "гірникам" 700 тисяч євро, щоб Коваленко приєднався до команди вже зараз.

В тренді
Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу

Відзначимо, що в поточному чемпіонаті Італії "Аталанта" займає шосте місце, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів команду з Бергамо чекають зустрічі з "Реалом".

Реклама

Дивіться, як Коваленко забивав за "Шахтар"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Шахтар Донецьк чемпіонат Італії Аталанта Віктор Коваленко

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ті, що не народжували, прочитають і перехочуть дітей". Одкровення дружини українського футболістаФутбол
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське село
Колишній капітан збірної України поїхав грати в російське селоЧУ з футболу
У ловеласа Неймара нова
У ловеласа Неймара нова "крихітка": футболіст запав на відому співачкуФутбол
Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти