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"Вчора діагностували пухлину, а сьогодні я вже граю": український футболіст звинувачує турків у брехні

31 січня, 21:20

Олег Люлька Олег Люлька

За словами Богдана Бутка, його здоров'я не має ніякого стосунку до зірваного переходу в "Ерзурум"

У колишнього захисника збірної України 30-річного Богдана Бутка зірвався перехід до турецького клубу "Ерзурум ББ", який збирався орендувати гравця у "Шахтаря" до кінця сезону.

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За даними Twitter-акаунта Forza Erzurumspor, причиною стало те, що Бутко не зміг успішно пройти в "Ерзурумі" медогляд.

Однак сам Богдан медичну версію спростував, написавши сьогодні у себе в Instagram: "Учора в приватній клініці Стамбула у мене діагностували пухлину і травму, а сьогодні я зіграв у матчі за другу команду "Шахтаря". У мене все чудово і ніякої травми немає. Вболівальники "Ерзурума ББ", задумайтеся. Хто вам бреше і навіщо – незрозуміло".

Додамо, що з жовтня минулого року Бутко на умовах оренди виступав за польський "Лех", куди його влаштував агент Вадим Шаблій.

Богдан Бутко і агент Вадим Шаблій
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Богдан Бутко і агент Вадим Шаблій / Фото: Instagram

До речі, сьогодні Шаблій на літаку вирушив до Італії з Віктором Коваленком, який має підписати контракт з "Аталантою".

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Шахтар Донецьк чемпіонат Туреччини Богдан Бутко Эрзурум

Джерело: Сегодня|Спорт

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