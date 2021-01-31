"Шахтар" зіграв внічию з "Црвеною Звездою", Ісмаїлі повернувся після травми

Бразильський лідер "гірників", який минулого літа травмував коліно, провів перше тренування в основній групі

"Шахтар" зіграв внічию 0:0 з "Црвеною Звездою" в першому спарингу на другому зборі в Туреччині, проте останній день січня не минув без перемоги для "гірників".

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Такою можна вважати повернення до загальної групи "гірників" 31-річного бразильця Ісмаїлі. Лівий захисник "Шахтаря", який останніми роками був лідером донеччан, остаточно відновився після травми передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба і сьогодні вже тренувався з командою.

Нагадаємо, Ісмаїлі травмував коліновісім місяців тому на тренуванні, після чого його прооперували в Римі.

Утім, у спарингу з лідером чемпіонату Сербії "Црвеною Звездою", який завершився з рахунком 0:0, Ісмаїлі участі ще не брав.

"Шахтар" – "Црвена Звезда" – 0:0

"Шахтар" 1-й тайм: Пятов, Болбат, Кривцов, Бондар, Сіпріано, Судаков, Майкон, Тете, Марлос, Коноплянка, Фернандо

"Шахтар" 2-й тайм: Трубін, Корнієнко, Матвієнко, Вітао, Додо, Степаненко, Маркос, Патрік, Соломон, Тайсон, Дентіньйо

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Нагадаємо, у неділю вранці "Шахтар" мав зустрітися зі словенською "Мурою", але спаринг був скасований через спалах коронавірусу в суперників "гірників".

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У середу, 3 лютого, "Шахтар" зіграє в Туреччині зі "Слованом" з Братислави.

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