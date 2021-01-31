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Тренування в окулярах: ноу-хау воротарів "Шахтаря" перед спарингом із "Црвеною Звєздою"

31 січня, 12:55

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Підопічні Луїша Каштру займаються в сонячній Туреччині

У неділю "Шахтар" проведе перший контрольний матч на зборі в турецькому Белеку. Суперником чемпіона України буде сербська "Црвена Звєзда" – учасник плей-оф Ліги Європи. Зустріч розпочнеться о 16:00. А перед цим "гірники" провели незвичайне заняття для своїх голкіперів.

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Стражі воріт "Шахтаря" під час тренування в сонячну погоду вирішили приміряти спеціальні окуляри.

Виглядало кумедно, і виникало враження, що кіпери намагаються відбивати м'ячі наосліп. Поки що невідомо, наскільки нововведення полегшило або ускладнило воротарям їх роботу.

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Нагадаємо, "Шахтар" взяв на збори в Белек 31 футболіста, в тому числі чотирьох воротарів.

Поєдинок з "Црвеною Звєздою" в прямому покаже телеканал "Shakhtar TV". А ось спаринг зі словенською "Мурою" скасували через спалах коронавірусу в таборі потенційного суперника. Також у планах "гірників" зустрічі зі словацьким "Слованом" і грузинським "Локомотивом" – 3 і 5 лютого відповідно.

Днями футболіст "Шахтаря" показав, хто йому сниться, І розповів про майбутнє дітей.

Згадаймо, як "Шахтар" обігрував "Реал" у Лізі чемпіонів:

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