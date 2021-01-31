Коваленко полетів до Італії підписувати контракт з "Аталантою"

Півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко полетів до Італії для підписання контракту з "Аталантою". У цій команді він стане одноклубником іншого українця Руслана Маліновського. Фото з літака опублікував у себе в Instagram агент Вадим Шаблій. Компанію їм в польоті склав партнер Шаблія за агентською діяльністю – ексгравець "Динамо" Сергій Серебренніков.
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Коваленко – 24 роки. Він є вихованцем "Шахтаря", за основний склад якого грав з 2014 року. У складі "гірників" Віктор чотири рази став чемпіоном України і стільки ж разів – володарем національного Кубка.
Його контракт з "Шахтарем" був розрахований до літа 2021 року. Але, судячи з усього, "Аталанті" вдалося домовитися з "гірниками" щодо компенсації, за яку італійський клуб зможе отримати гравця в своє розпорядження вже зараз.
Очікується, що Віктор укладе з "Аталантою" угоду на чотири роки.
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Відзначимо, що в нинішньому чемпіонаті Італії "Аталанта" посідає шосте місце, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на команду з Бергамо чекають зустрічі з "Реалом".
Дивіться, як Коваленко забивав за "Шахтар"
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