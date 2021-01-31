Українська
$ 28,19
34,1
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Вчера диагностировали опухоль, а сегодня я уже играю": украинский футболист винит турок во лжи

31 января, 21:20

Олег Люлька Олег Люлька

По словам Богдана Бутко, его здоровье не имеет никакого отношения к сорванному переходу в "Эрзурум"

У бывшего защитника сборной Украины 30-летнего Богдана Бутко сорвался переход в турецкий "Эрзурум ББ", который собирался арендовать игрока у "Шахтера" до конца сезона.

Реклама

По данным Twitter-аккаунта Forza Erzurumspor, причиной стало то, что Бутко не смог успешно пройти в "Эрзуруме" медосмотр.

Однако сам Богдан медицинскую версию опроверг, написав сегодня у себя в Instagram: "Вчера в частной клинике Стамбула у меня диагностировали опухоль и травму, а сегодня я сыграл в матче за вторую команду "Шахтера". У меня все отлично и никакой травмы нет. Болельщики "Эрзурума ББ", задумайтесь. Кто вам лжет и зачем – непонятно".

Добавим, что с октября прошлого года Бутко на правах аренды выступал за польский "Лех", куда его устроил агент Вадим Шаблий.

Богдан Бутко и Вадим Шаблий
Реклама

Богдан Бутко и Вадим Шаблий / Фото: Instagram

Кстати, сегодня Шаблий на самолете отправился в Италию с Виктором Коваленко, который должен подписать контракт с "Аталантой".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Шахтер Донецк чемпионат Турции Богдан Бутко Эрзурум

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нерожавшие прочтут и детей перехотят". Звездная жена украинского футболиста молила убить ее в роддомеФутбол
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское село
Бывший капитан сборной Украины уехал играть в российское селоЧУ по футболу
У ловеласа Неймара новая
У ловеласа Неймара новая "малышка": футболист запал на известную певицуФутбол
Модель, покорившая украинского вратаря:
Модель, покорившая украинского вратаря: "Меня аж типает – так по нему скучаю"Футбол
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкой
Украинский футболист женится на своей сексуальной подруге с невероятной растяжкойФутбол
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудь
После разборок с мужем Анна Кравец выставила напоказ свою грудьФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять