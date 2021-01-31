"Вчера диагностировали опухоль, а сегодня я уже играю": украинский футболист винит турок во лжи

По словам Богдана Бутко, его здоровье не имеет никакого отношения к сорванному переходу в "Эрзурум"

У бывшего защитника сборной Украины 30-летнего Богдана Бутко сорвался переход в турецкий "Эрзурум ББ", который собирался арендовать игрока у "Шахтера" до конца сезона.

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По данным Twitter-аккаунта Forza Erzurumspor, причиной стало то, что Бутко не смог успешно пройти в "Эрзуруме" медосмотр.

Однако сам Богдан медицинскую версию опроверг, написав сегодня у себя в Instagram: "Вчера в частной клинике Стамбула у меня диагностировали опухоль и травму, а сегодня я сыграл в матче за вторую команду "Шахтера". У меня все отлично и никакой травмы нет. Болельщики "Эрзурума ББ", задумайтесь. Кто вам лжет и зачем – непонятно".

Добавим, что с октября прошлого года Бутко на правах аренды выступал за польский "Лех", куда его устроил агент Вадим Шаблий.

Реклама Богдан Бутко и Вадим Шаблий / Фото: Instagram

Кстати, сегодня Шаблий на самолете отправился в Италию с Виктором Коваленко, который должен подписать контракт с "Аталантой".

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