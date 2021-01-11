Футболіст "Шахтаря" розповів, як їздив на перегляд в "Динамо"

Перед виходом з відпустки півзахисник "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко дав інтерв'ю YouTube-каналу клубу, в якому згадав деякі цікаві факти зі своєї кар'єри. До речі, днями Віктор Коваленко вперше показав свою нову дівчину.

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Зокрема, 24-річний уродженець Херсона розповів, як вибирав між двома вітчизняними грандами:

"Спочатку ми херсонською командою поїхали на якийсь турнір. Там моєму тренеру подзвонили і сказали, що запрошують на перегляд у "Шахтар". І я поїхав в "Шахтар". Після цього мене вже набрали з "Динамо" – поїхав, подивився, що там. До мене поставилися як до людини нової... Мені не сподобалося. Ми сіли з мамою, поговорили – і я поїхав в "Шахтар". На прийняття рішення у нас пішло 30 секунд".

У 2015 році в складі збірної України Коваленко став одним з двох найкращих бомбардирів молодіжного чемпіонату світу, забивши п'ять м'ячів. У сезоні 2020/2021 відзначився в УПЛ чотирма голами.

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Дивіться, як Віктор не використав момент у матчі з "Реалом":

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