В очікуванні Коваленка "Аталанта" програла "Лаціо". Маліновського назвали найгіршим

Відео голів та найкращих моментів поєдинку Серії А, в якому "Аталанта" вдома поступилася римлянам 1:3

"Аталанта" в очікуванні "гірника" Віктора Коваленка, який вилетів до Італії для укладання контракту з бергаманцями, у Серії А зазнала домашньої поразки від "Лаціо" – 1:3.

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Український півзахисник Руслан Маліновський вийшов на заміну відразу після перерви за рахунку 0:1 і результативними діями не відзначився.

При цьому портал WhoScored назвав Маліновського найгіршим гравцем матчу, виставивши йому найнижчу оцінку серед усіх учасників поєдинку – 6,0.

Огляд матчу "Аталанта" – "Лаціо" (1:3)

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"Аталанта" – "Лаціо" – 1:3

Голи: Пашалич, 79 – Марушич, 3, Корреа, 51, Мурікі, 82

"Аталанта": Голліні – Толой, Паломіно, Джимсіті – Мехле, де Роон, Фройлер, Руджері (Маліновський, 46) – Міранчук (Пашалич, 53) – Ілічич (Ламмерс, 67), Сапата (Мюріель, 54)

Маліновський у матчі проти "Лаціо" / Фото: Getty Images В тренді Через санкції Росію позбавили чемпіонату світу

Після цієї поразки "Аталанта" посідає в Серії А шосте місце, відстаючи на 10 очок від лідера – "Мілана". На один пункт команду Маліновського, одноклубником якого ось-ось стане Коваленко, випереджає "Лаціо".

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Дивіться, як "Аталанта" раніше розгромила "Мілан"

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