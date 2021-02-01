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"Козаки, не підведіть!": Малиновський та Коваленко зустрілися в Бергамо

1 лютого, 22:13

Олена Павлова Олена Павлова

Свого часу Малиновський також пройшов школу "Шахтаря"

Сьогодні півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко офіційно став гравцем "Аталанти". Перед вильотом до Італії Коваленко емоційно попрощався з командою. А незабаром в Бергамо футболіст зустрівся з партнером по збірній України Русланом Малиновським, який також живе і грає в Італії.

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Малиновський виступає за "Аталанту" з 2019 року і, судячи з усього, вводить Віктора в курс справи. А свого часу Руслан також пройшов через юнацькі команди "Шахтаря". "Ласкаво просимо в Бергамо", – підписав Малиновський фото з Коваленко в Ломбардії в Instagram. "Козаки, не підведіть", – відреагував один з фоловерів.

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Також стало відомо, що в італійському клубі 24-річний Віктор Коваленко гратиме під 20-м номером.

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Коваленко є вихованцем "Шахтаря", за основний склад якого грав з 2014 року. У складі "гірників" Віктор чотири рази став чемпіоном України, стільки ж разів – володарем національного Кубка і ще тричі завойовував Суперкубок країни.

Віктор Коваленко

Віктор Коваленко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Контракт футболіста з "Шахтарем" був розрахований до літа 2021 року. За інформацією Football-Italia, італійці заплатили "гірникам" 700 тисяч євро, щоб Коваленко приєднався до команди вже зараз. Зарплата Коваленка буде найвищою в "Аталанті".

Відзначимо, що в поточному чемпіонаті Італії "Аталанта" займає шосте місце, а в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на команду з Бергамо чекають зустрічі з "Реалом".

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Раніше ми писали, як партнери Коваленка по "Шахтарю" відреагували на його переїзд до Італії.

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номер Шахтар Донецьк чемпіонат Італії Аталанта Руслан Малиновський Віктор Коваленко
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