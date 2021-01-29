Оголеною скандалісткою з Дубая виявилася ексдружина баскетболіста. У неї ще багато інтимних фото

Бразильська модель Луана Сандіен вмить стала всесвітньо відомою після скандальної фотосесії в Дубаях без нижньої білизни. Дівчина викликала шквал критики з боку віруючих та навіть отримувала погрози в соцмережах. Втім, на її сторінці в Instagram ще більше інтимних фото з різних куточків планети.

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Пізніше виявилося, що Луана є колишньою дружиною одного з кращих польських баскетболістів Мацея Лампе, який на піку своєї кар'єри навіть пограв у НБА за "Фінікс Санз", "Нью-Орлеан Хорнетс" і "Х'юстон Рокетс".

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Парочка познайомилася в 2013 році, коли поляк грав у "Барселоні". Через два роки вони одружилися. Вінчання пройшло в історичній церкві Успіння Пресвятої Діви Марії в Унєюві, а триденне святкування – в розташованому неподалік замку 14-го століття.

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На той момент вони вже виховували сина Адама. Втім, щасливим шлюб важко назвати. Уже в 2019-му році Мацей і Луана розлучилися, а нині щосили ведуть судові тяжби за опіку над дитиною.

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Луана навіть звинуватила колишнього чоловіка у викраденні сина. Красуня стверджує, що таким чином баскетболіст змушує її підписати документи про опіку над сином на його умовах.

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