Русский
$ 28,06
33,9
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії

2 лютого, 14:37

Олег Люлька Олег Люлька

Дівчині українського новачка "Аталанти" не уникнути порівнянь з американкою Крістен Пазік

Віктор Коваленко та Андрій Шевченко – абсолютно різні гравці. Проте у колишнього "гірника", що вирушив підкорювати Серію А в складі "Аталанти", є дещо спільне з нинішнім тренером збірної України, який свого часу феєрив у чемпіонаті Італії.

Реклама

Мова про їхніх половинок – Анастасію Мантач і Крістен Пазік.

Обидві – довгоногі красуні зі світлим волоссям, фігури яких просто створені для модельних подіумів.

Віктор Коваленко і його дівчина Анастасія

Реклама

Андрій Шевченко та його дружина Крістен

Свою дівчину 24-річний Коваленко представив широкому загалу нинішньої зими. Разом вони відпочивали на Мальдівах, де Анастасія влаштувала фотосесію в леопардовому бікіні.

Реклама

А тепер, поза сумнівом, Настя буде найвідданішою уболівальницею Коваленка в Італії.

До речі, до своєї фігури кохана Віктора Коваленка ставиться вкрай самокритично. На репліку однієї зі своїх підписниць – "Ти взагалі під час новорічних свят їла?" – Настя з усмішкою відповіла: "Для мене це не комплімент".

Реклама

В тренді
Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону

До речі, дівчина Коваленка вже відреагувала на його перехід до "Аталанти", написавши в Instagram: "Великий день! Вітаю, моя любове!"

Зазначимо, що зарплата Коваленка буде найвищою в "Аталанті". За даними італійських медіа, 24-річний українець буде отримувати в Бергамо близько двох мільйонів євро на рік "чистими" – вдвічі більше, ніж його одноклубник Руслан Маліновський.

А напередодні Коваленко зворушливо попрощався із "Шахтарем": боявся заплакати і припустив, що повернеться.

Дивіться, як Коваленко забивав за "Шахтар"

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Андрій Шевченко Крістен Пазік Аталанта Віктор Коваленко WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Модель, яка підкорила українського воротаря:
Модель, яка підкорила українського воротаря: "Мене аж тіпає – так за ним сумую"Футбол
"Міс Бюст" українського футболу в спокусливій сукні прийняла айфон від гравця "Зорі"Футбол
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкою
Український футболіст одружується зі своєю сексуальною подругою з неймовірною розтяжкоюФутбол
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої груди
Після розборок із чоловіком Анна Кравець виставила напоказ свої грудиФутбол
Лідери
Лідери "Динамо" і "Шахтаря" – в одному ліфті зі своїми дружинами (фото)Футбол
"Ніндзя!" Златан знову забив нереальний голФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти