Струнка, як дружина Шеви: головна вболівальниця Віктора Коваленка в Італії

Віктор Коваленко та Андрій Шевченко – абсолютно різні гравці. Проте у колишнього "гірника", що вирушив підкорювати Серію А в складі "Аталанти", є дещо спільне з нинішнім тренером збірної України, який свого часу феєрив у чемпіонаті Італії.
Мова про їхніх половинок – Анастасію Мантач і Крістен Пазік.
Обидві – довгоногі красуні зі світлим волоссям, фігури яких просто створені для модельних подіумів.
Віктор Коваленко і його дівчина Анастасія
Андрій Шевченко та його дружина Крістен
Свою дівчину 24-річний Коваленко представив широкому загалу нинішньої зими. Разом вони відпочивали на Мальдівах, де Анастасія влаштувала фотосесію в леопардовому бікіні.
А тепер, поза сумнівом, Настя буде найвідданішою уболівальницею Коваленка в Італії.
До речі, до своєї фігури кохана Віктора Коваленка ставиться вкрай самокритично. На репліку однієї зі своїх підписниць – "Ти взагалі під час новорічних свят їла?" – Настя з усмішкою відповіла: "Для мене це не комплімент".
До речі, дівчина Коваленка вже відреагувала на його перехід до "Аталанти", написавши в Instagram: "Великий день! Вітаю, моя любове!"
Зазначимо, що зарплата Коваленка буде найвищою в "Аталанті". За даними італійських медіа, 24-річний українець буде отримувати в Бергамо близько двох мільйонів євро на рік "чистими" – вдвічі більше, ніж його одноклубник Руслан Маліновський.
А напередодні Коваленко зворушливо попрощався із "Шахтарем": боявся заплакати і припустив, що повернеться.
Дивіться, як Коваленко забивав за "Шахтар"
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