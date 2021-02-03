Капітан "Палмейраса" прогнав дружину з ліжка після виграшу Кубка Лібертадорес

Капітан бразильського "Палмейраса" Феліпе Мело оригінально провів ніч після перемоги свого клубу над "Сантосом" 1:0 у фіналі Кубка Лібертадорес – південноамериканської Ліги чемпіонів. 37-річний півзахисник на прізвисько "Пітбуль" прогнав з ліжка свою дружину Роберту і поклав на її подушку здобутий трофей досить значних розмірів, заснувши в обнімку з ним.

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Цим відео колишній футболіст "Ювентуса" та "Інтера" поділився у себе в Instagram.

Утім, варто відзначити, що насправді до своєї дружини у Феліпе Мело – особливе ставлення.

"В "Греміо" я розтринькував усю зарплату і вів незрозуміле життя, але все змінилося, коли зустрів майбутню дружину. Тоді з'явився новий Феліпе Мело. У нас народилися троє дітей, і вони для мене найважливіші після Бога", – розповідав свого часу бразильський футболіст

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Нагадаємо, фінал Кубка Лібертадорес був затьмарений загибеллю фаната.

Також ми писали, що в Бразилії воротар-"вибивала" одним ударом нокаутував двох футболістів.

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