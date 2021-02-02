Вау! Українка побила світовий рекорд у стрибках в висоту серед молоді

Ярослава Магучіх оновила національний рекорд на турнірі в Словаччині, злетівши на 206 см

19-річна Ярослава Магучіх з Дніпра продовжує дивувати світ легкої атлетики. Сьогодні ввечері українська стрибунка у висоту виграла турнір в словацькому місті Банська-Бистриця відразу з двома рекордами. Подолавши планку на висоті 206 см, Магучіх встановила світовий рекорд серед молоді та рекорд України. Причому, як для залів, так і для приміщень.

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На початку року Магучіх виграла турнір в Києві з результатом 202 см. Тепер же показала, що її феноменальна форма дозволяє наблизитися і до світового рекорду. На цей момент вище всіх стрибала (на відкритому стадіоні) болгарка Стефка Костадінова – на 209 см. А ось в залі світове досягнення належить шведці Кайсі Берквіст – 208 см.

Рекордом України до сьогодні володіла Інга Бабакова, але Ярослава стрибнула на 1 см вище. Сьогодні вранці дівчина відзначилася в Словаччині за чашкою кави в очікуванні гарного дня. І він стався!

Інша українка, Юлія Левченко, стала в Словаччині срібним призером з результатом 196 см.

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Минулого тижня Магучіх виграла турнір в Італії.

Дивіться, як Ярослава брала медаль чемпіонату світу 2019 року в Катарі:

Ярослава Магучіх завоювала "срібло" ЧС-2019 в Катарі

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