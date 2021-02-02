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Вау! Украинка побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди молодежи

2 февраля, 21:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ярослава Магучих обновила национальный рекорд на турнире в Словакии, взлетев на 206 см

19-летняя Ярослава Магучих из Днепра продолжает удивлять мир легкой атлетики. Сегодня вечером украинская прыгунья в высоту выиграла турнир в словацком городе Банска-Быстрица сразу с двумя рекордами. Преодолев планку на высоте 206 см, Магучих установила мировой рекорд среди молодежи и рекорд Украины. Причем, как для залов, так и для помещений.

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В начале года Магучих выиграла турнир в Киеве с результатом 202 см. Теперь же показала, что ее феноменальная форма позволяет приблизиться и к мировому рекорду. На данный момент выше всех прыгала (на открытом стадионе) болгарка Стефка Костадинова – на 209 см. А вот в зале мировое достижение принадлежит шведке Кайсе Берквист – 208 см.

Рекордом Украины до сегодня владела Инга Бабакова, но Ярослава прыгнула на 1 см выше. Сегодня утром девушка отметилась в Словакии за чашкой кофе в ожидании хорошего дня. И он случился!

Другая украинка, Юлия Левченко, стала серебряным призером с результатом 196 см.

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На прошлой неделе Магучих выиграла турнир в Италии.

Смотрите, как Ярослава брала медаль чемпионата мира 2019 года в Катаре:

Ярослава Магучих завоевала "серебро" ЧМ-2019 в Катаре

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Ярослава Магучих
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