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Прыжок года! Украинская красотка взяла высоту 202 см

9 января, 20:21

Олег Люлька Олег Люлька

Ярослава Магучих в Киеве повторила национальный рекорд для соревнований в помещении

Пока многие доедают оливье, одна из самых красивых украинских спортсменок Ярослава Магучих уже феерит в секторе!

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В Киеве состоялись соревнования по прыжкам в высоту в рамках турнира "Рождественские старты". 19-летняя Магучих из Днепра выиграла их с лучшим результатом этого года в мировой легкой атлетике – 2,02 м, повторив рекорд Украины в помещении.

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Второе место заняла прошлогодняя чемпионка соревнований Юлия Левченко, взявшая высоту 1,95 м. Третьей стала Ирина Геращенко, которой покорились 192 см.

"Рождественские старты". Киев. Прыжки в высоту

  • 1. Ярослава Магучих – 202 см
  • 2. Юлия Левченко – 195 см
  • 3. Ирина Геращенко – 192 см
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Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото: Instagram

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Ярослава Магучих

Ярослава Магучих / Фото: Reuters

Напомним, в 2019 году Ярослава Магучих завоевала серебряную медаль чемпионата мира среди взрослых в Катаре, покорив высоту 2,04 метра, установив попутно два юниорских рекорда мира. При этом она стала самой молодой в истории призеркой взрослых чемпионатов мира.

Ярослава Магучих завоевала "серебро" ЧМ-2019 в Катаре

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легкая атлетика Прыжки в высоту Юлия Левченко Ярослава Магучих рекорд Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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