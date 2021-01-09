Стрибок року! Українська красуня взяла висоту 202 см

Ярослава Магучіх у Києві повторила національний рекорд для змагань у приміщенні

Поки багато хто доїдає олів'є, одна з найкрасивіших українських спортсменок Ярослава Магучіх уже феєрить у секторі!

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У Києві відбулися змагання зі стрибків у висоту в рамках турніру "Різдвяні старти". 19-річна Магучіх з Дніпра виграла їх з найкращим результатом цього року в світовій легкій атлетиці – 2,02 м, повторивши рекорд України у приміщенні.

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Друге місце посіла торішня чемпіонка змагань Юлія Левченко, яка взяла висоту 1,95 м. Третьою стала Ірина Геращенко, якій підкорилися 192 см.

"Різдвяні старти". Київ. Стрибки у висоту

1. Ярослава Магучіх – 202 см

2. Юлія Левченко – 195 см

3. Ірина Геращенко – 192 см

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Ярослава Магучіх / Фото: Instagram

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Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Нагадаємо, в 2019 році Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль чемпіонату світу серед дорослих в Катарі, підкоривши висоту 2,04 метра і встановивши два юніорських рекорди світу. При цьому вона стала наймолодшою в історії призеркою дорослих чемпіонатів світу.

Ярослава Магучіх завоювала "срібло" ЧС-2019 в Катарі

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