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Стрибок року! Українська красуня взяла висоту 202 см

9 січня, 20:21

Олег Люлька Олег Люлька

Ярослава Магучіх у Києві повторила національний рекорд для змагань у приміщенні

Поки багато хто доїдає олів'є, одна з найкрасивіших українських спортсменок Ярослава Магучіх уже феєрить у секторі!

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У Києві відбулися змагання зі стрибків у висоту в рамках турніру "Різдвяні старти". 19-річна Магучіх з Дніпра виграла їх з найкращим результатом цього року в світовій легкій атлетиці – 2,02 м, повторивши рекорд України у приміщенні.

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Друге місце посіла торішня чемпіонка змагань Юлія Левченко, яка взяла висоту 1,95 м. Третьою стала Ірина Геращенко, якій підкорилися 192 см.

"Різдвяні старти". Київ. Стрибки у висоту

  • 1. Ярослава Магучіх – 202 см
  • 2. Юлія Левченко – 195 см
  • 3. Ірина Геращенко – 192 см
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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / Фото: Instagram

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Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Нагадаємо, в 2019 році Ярослава Магучіх завоювала срібну медаль чемпіонату світу серед дорослих в Катарі, підкоривши висоту 2,04 метра і встановивши два юніорських рекорди світу. При цьому вона стала наймолодшою в історії призеркою дорослих чемпіонатів світу.

Ярослава Магучіх завоювала "срібло" ЧС-2019 в Катарі

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легка атлетика Стрибки у висоту Юлія Левченко Ярослава Магучіх рекорд України

Джерело: Сегодня|Спорт

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