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Українська зіркова стрибунка перемогла в Італії і ледь не побила рекорд

27 січня, 21:50

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

19-річна Ярослава Магучіх виграла другий зимовий турнір, злетівши на два метри

Молода уродженка Дніпра феєрично почала 2021 рік. На початку січня Магучіх повторила національний рекорд в залах, стрибнувши в Києві на 2,02 м. Тепер же Ярослава перемогла в італійському місті Удіне, підкоривши планку на висоті рівно два метри.

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Перевага українки над італійкою Алессіо Трост, яка зайняла друге місце, склало 7 см.

Незважаючи на впевнену перемогу, Магучіх намагалася подолати висоту 2,03 м, щоб оновити рекорд України в приміщенні. Однак планка не встояла.

Отже, в колекції у Яри вже два "золота" турнірів у цьому році.

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Особистим же рекордом однієї з молодих зірок світової легкої атлетики є стрибок на 2,04 м. Саме ця висота є рекордною для юніорок на стадіоні. Також їй належить і світове досягнення в залах – 2,01 м.

Головним стартом зимового сезону є чемпіонат Європи, який з 5 по 7 березня пройде в Польщі.

В минулому році Магучіх перемогла на етапі "Діамантової ліги". Дивіться сюжет про юну призерку чемпіонату світу-2019:

Ярослава Магучіх завоювала "срібло" ЧС-2019 в Катарі

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легка атлетика Італія Стрибки у висоту Ярослава Магучіх
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