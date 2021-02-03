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Танцы на столе с шампанским: Ярослава Магучих отрывается после рекордного прыжка

3 февраля, 22:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ярослава это заслужила

Украинская легкоатлетка Яорслава Магучих эффектно отпраздновала свой вчерашний рекордный прыжок на турнире в Словакии. Напомним, 18-летняя прыгунья преодолела отметку в 206 см, что является третьим в мире за всю историю.

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По этому случаю Ярослава устроила танцы на столе с бутылкой шампанского в руке. Веселым фото девушка поделилась на своей странице в Instagram. "Спасибо всем за поздравления. Увидимся на чемпионате Украины", – подписала снимок Магучих.

Несмотря на свой юный возраст Ярослава уже может похвастаться победами на этапе "Бриллиантовой Лиги", серебром чемпионата мира, а вчера добавила к многочисленным наградам еще и абсолютный рекорд Украины в прыжках в высоту и рекорд мира в возрасте до 20 лет.

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легкая атлетика Прыжки в высоту WAGs Ярослава Магучих

Источник: Сегодня|Спорт

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