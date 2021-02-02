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"Не можу повірити, що мені це вдалося": Магучіх розповіла, хто надихнув на рекордний стрибок

2 лютого, 22:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Українка феєрично виступила на турнірі в Словаччині

19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх створила сенсацію на турнірі Banskobystricka Latka, стрибнувши на 206 сантиметрів – це новий рекорд України і третій результат у світовій історії.

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"Перш за все я щиро дякую моїй тренерці. Без неї цей результат сьогодні не був би можливим. Я їхала в Банська Бистриця з метою підняти свій особистий рекорд на 1 см і подолати 203 см. Але взявши цю висоту, я вже думала зупинитися, адже це наше з тренером правило. Але потім вирішили спробувати виконати хоча б одну спробу на 206 і це... це було неймовірно!

Поки навіть не можу повірити, що мені це вдалося. Щастя переповнює! Продовжувати змагання далі, напевно, було б занадто. Адже попереду у мене ще зимовий чемпіонат України та, вірю, – чемпіонат Європи в приміщенні", – зізналася після рекордного стрибка Ярослава, яку цитує uaf.org.ua.

206 см – це:

  • Рекорд України в приміщенні (попереднє досягнення Ярослава перевищила відразу на 4 см).
  • Абсолютний особистий рекорд спортсменки (під відкритим небом Ярослава стрибала 204 см на чемпіонаті світу в Досі).
  • Абсолютний рекорд України. Нагадаємо, що річний національний рекорд належить Інзі Бабаковій, яка 205 см подолала ще 15 вересня 1995 році на змаганнях в Токіо.
  • Рекорд Європи серед молоді.
  • Кращий результат серед спортсменок віком до 20 років.
  • Кращий результат сезону в світі.
  • Третій результат за всю історію жіночих стрибків у висоту після шведки Кайси Берквіст (208см) і німкені Хайке Хенкель (207см). Висоту 206 см в приміщенні долали болгарка Стефка Костадінова, хорватка Бланка Влашич і росіянка Анна Чичерова.
  • Рекорд турніру Banskobystricka Latka. Попереднє досягнення належало Бланці Влашич і було встановлено 14 лютого 2006 року.

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легка атлетика Стрибки у висоту Ярослава Магучіх

Джерело: Сегодня|Спорт

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