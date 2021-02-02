"Не можу повірити, що мені це вдалося": Магучіх розповіла, хто надихнув на рекордний стрибок

19-річна українська легкоатлетка Ярослава Магучіх створила сенсацію на турнірі Banskobystricka Latka, стрибнувши на 206 сантиметрів – це новий рекорд України і третій результат у світовій історії.

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"Перш за все я щиро дякую моїй тренерці. Без неї цей результат сьогодні не був би можливим. Я їхала в Банська Бистриця з метою підняти свій особистий рекорд на 1 см і подолати 203 см. Але взявши цю висоту, я вже думала зупинитися, адже це наше з тренером правило. Але потім вирішили спробувати виконати хоча б одну спробу на 206 і це... це було неймовірно!

Поки навіть не можу повірити, що мені це вдалося. Щастя переповнює! Продовжувати змагання далі, напевно, було б занадто. Адже попереду у мене ще зимовий чемпіонат України та, вірю, – чемпіонат Європи в приміщенні", – зізналася після рекордного стрибка Ярослава, яку цитує uaf.org.ua.