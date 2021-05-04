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Обсипаючи голі груди піском: гарячі фото зоряної серфінгістки

4 травня, 10:02

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Відома американська спортсменка Алана Бланшар, яка готується вдруге стати матір'ю, поділилася зі своїми шанувальниками відвертим контентом

Алана Бланшар

Алана Бланшар / Фото: Instagram

Популярна американська серфінгістка Алана Бланшар, у якої майже два мільйони підписників в Instagram, побалувала їх добіркою пікантних фотографій, які раніше ще не публікувала.

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Красуня Лана обсипала голі груди піском, після чого ледве прикрила їх долонею.

Відзначимо, що Алана Бланшар народилася на Гаваях. Їй 31 рік. Вона перемагала на різних престижних змаганнях з серфінгу у себе на батьківщині, а також в Іспанії. 2003 року Алана стала свідком нещасного випадку з подругою – серфінгісткою Бетані Гамільтон, якій акула відкусила ліву руку. Ця історія була покладена в основу фільму "Серфер душі", що вийшов на екрани 2011 року.

Алана Бланшар перебуває у стосунках з австралійським серфером Джеком Фрістоуном. Три роки тому у них народився син Бенкс. Нині американка вагітна другою дитиною, яка має з'явитися на світ у липні.

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