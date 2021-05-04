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Осыпая голую грудь песком: горячие фото звездной серфингистки

4 мая, 10:02

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Известная американская спортсменка Алана Бланшар, которая готовится во второй раз стать матерью, поделилась со своими поклонниками откровенным контентом

Алана Бланшар

Алана Бланшар / Фото: Instagram

Популярная американская серфингистка Алана Бланшар, у которой почти два миллиона подписчиков в Instagram, побаловала их подборкой пикантных фотографий, которые ранее еще не публиковала.

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Красотка Лана осыпала голую грудь песком, после чего едва прикрыла ее ладонью.

Отметим, что Алана Бланшар родилась на Гавайях. Ей 31 год. Она побеждала в различных престижных соревнований по серфингу у себя на родине, а также в Испании. В 2003 году Алана стала свидетелем несчастного случая с подругой – серфингисткой Бетани Хэмилтон, которой акула откусила левую руку. Эта история легла в основу фильма "Серфер души", вышедшего в 2011 году.

Алана Бланшар состоит в отношениях с австралийским серфером Джеком Фристоуном. Три года назад у них родился сын Бэнкс. Сейчас американка беременна вторым ребенком, который должен появиться в свет в июле.

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