Осыпая голую грудь песком: горячие фото звездной серфингистки

Алана Бланшар / Фото: Instagram
Популярная американская серфингистка Алана Бланшар, у которой почти два миллиона подписчиков в Instagram, побаловала их подборкой пикантных фотографий, которые ранее еще не публиковала.
Читайте также: Готовьте денежки: горячая серфингистка продает свои интимные фото
Красотка Лана осыпала голую грудь песком, после чего едва прикрыла ее ладонью.
Отметим, что Алана Бланшар родилась на Гавайях. Ей 31 год. Она побеждала в различных престижных соревнований по серфингу у себя на родине, а также в Испании. В 2003 году Алана стала свидетелем несчастного случая с подругой – серфингисткой Бетани Хэмилтон, которой акула откусила левую руку. Эта история легла в основу фильма "Серфер души", вышедшего в 2011 году.
Алана Бланшар состоит в отношениях с австралийским серфером Джеком Фристоуном. Три года назад у них родился сын Бэнкс. Сейчас американка беременна вторым ребенком, который должен появиться в свет в июле.
Читайте также:
- Зажигала в эротичном белье и бикини: медовый месяц соблазнительной рестлерши
- Чемпионка по обнаженности: звезда боев в клетке загорает в бикини-невидимке
- И у нее проблемы с лишним весом? Дарья Белодед ответила тренеру своим фото
- Купальник не в силах сдержать эту грудь! Самая горячая фанатка Европы решила охладиться
- Этим покорила Усика: супруга боксера показала душевные фото
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов