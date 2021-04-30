Цим підкорила Усика: дружина боксера показала душевні фото

Необов'язково викладати в мережу свої голі фото. Демонструвати красу можна і такими фото, як це робить дружина Олександра Усика Катерина

Усик і його дружина Катерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

У Мережі з'явилися нові фото чарівної дружини українського боксера Олександра Усика Катерини. Поки більшість дівчат в соцмережах роблять ставку на відверті знімки, Катерина зробила акцент на чуттєвості.

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Нагадаємо, Олександр одружений з 2009 року, у нього і Катерини – троє дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло. Проте, якийсь час назад Усик розлучився зі своєю дружиною через зоряну хворобу.

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