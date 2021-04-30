Цим підкорила Усика: дружина боксера показала душевні фото

Усик і його дружина Катерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa
У Мережі з'явилися нові фото чарівної дружини українського боксера Олександра Усика Катерини. Поки більшість дівчат в соцмережах роблять ставку на відверті знімки, Катерина зробила акцент на чуттєвості.
Нагадаємо, Олександр одружений з 2009 року, у нього і Катерини – троє дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло. Проте, якийсь час назад Усик розлучився зі своєю дружиною через зоряну хворобу.
В трендіЛуческу облили шампанським, але чемпіонську футболку він не надів: Динамо святкує титул (фото)
Читайте також:
- У ліжку негліже: дружина динамівця Гусєва засвітила тату на інтимному місці
- "Ох, як воно хрумтить!" Ірині Морозюк в прямому ефірі зробили пластику обличчя (відео)
- Неймовірна красуня розбила серця мільйонів і ніжиться в бікіні під сонцем Коста-Ріки
- Секс-символ велоспорту прикриває груди кавуном: нова серія гарячих фото
- Дивитися – не передивитися: Марина Бех в ліжку і в бікіні
Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів