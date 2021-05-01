Купальник не в силах стримати ці груди! Найгарячіша фанатка Європи вирішила охолодитися

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Албанська модель і колишня дружина півзахисника збірної Швейцарії з футболу Блеріма Джемаїлі Ерьона Сулеймані, яку свого часу визнали найкрасивішою уболівальницею Європи, вкотре вразила шанувальників своєю фігурою.
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Албанська брюнетка поділилася своїми знімками в басейні, куди вирушила поплавати в купальнику з ну дуже глибоким декольте, що майже не приховує груди Ерьони.
"Подивіться мені в очі", – написала в Instagram сексапільна албанка
Але хіба тут втримаєш погляд на одних тільки очах красуні.
Нагадаємо, що не так давно Сулеймані стала фігуранткою скандалу. Албанка нібито заявила, що готова віддатися Кріштіану Роналду, назвавши його найпривабливішим футболістом в світі.
Однак пізніше модель сказала, що нічого такого насправді не казала, і пообіцяла подати до суду на албанське видання, яке поширила ці слова.
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