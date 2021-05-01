Купальник не в силах стримати ці груди! Найгарячіша фанатка Європи вирішила охолодитися

Албанська красуня Ерьона Сулеймані, яка нещодавно стала фігуранткою інтимного скандалу за участю Кріштіану Роналду, побалувала фоловерів новими пікантними знімками

/ Фото: Instagram

Албанська модель і колишня дружина півзахисника збірної Швейцарії з футболу Блеріма Джемаїлі Ерьона Сулеймані, яку свого часу визнали найкрасивішою уболівальницею Європи, вкотре вразила шанувальників своєю фігурою.

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Албанська брюнетка поділилася своїми знімками в басейні, куди вирушила поплавати в купальнику з ну дуже глибоким декольте, що майже не приховує груди Ерьони.

"Подивіться мені в очі", – написала в Instagram сексапільна албанка

Але хіба тут втримаєш погляд на одних тільки очах красуні.

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Нагадаємо, що не так давно Сулеймані стала фігуранткою скандалу. Албанка нібито заявила, що готова віддатися Кріштіану Роналду, назвавши його найпривабливішим футболістом в світі.

Однак пізніше модель сказала, що нічого такого насправді не казала, і пообіцяла подати до суду на албанське видання, яке поширила ці слова.

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