Купальник не в силах сдержать эту грудь! Самая горячая фанатка Европы решила охладиться

Албанская красотка Эрьона Сулеймани, недавно ставшая фигуранткой интимного скандала с участием Криштиану Роналду, побаловала фолловеров новыми пикантными снимками

Эрьона Сулеймани / Фото: Instagram

Албанская модель и бывшая жена полузащитника сборной Швейцарии по футболу Блерима Джемаили Эрьона Сулеймани, которую в свое время признали самой красивой болельщицей Европы, в очередной раз восхитила поклонников своей фигурой.

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Албанская брюнетка поделилась своими снимками в бассейне, куда отправилась поплавать в купальнике с ну очень глубоким декольте, практически не скрывающим грудь Эрьоны.

"Посмотрите мне в глаза", – написала в Instagram сексапильная албанка

Но разве тут удержишь взгляд на одних только глазах красотки.

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Напомним, что не так давно Сулеймани стала фигуранткой скандала. Албанка якобы заявила, что готова отдаться Криштиану Роналду, назвав его самым привлекательным футболистом в мире.

Однако позже модель сказала, что ничего такого на самом деле не говорила, и пообещала подать в суд на албанское издание, распространившее эти слова.

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