Сексуальна зебра: наречена Роналду приміряла гарячий купальник в кольорах Юве

Джорджина Родрігес порадувала підписників гарячим фото в купальнику. Дівчина приміряла одяг в кольорах Ювентуса і викликала захоплення у фанатів

/ Фото: Instagram

Наречена нападаючого Ювентуса Кріштіану Роналду Джорджина Родрігес постала перед своїми фанатами у відвертому вбранні. Дівчина сфотографувалася в купальнику з розфарбуванням зебри і опублікувала гарячий знімок в Instagram.

До речі, зебра є символом туринського клубу, тому можна сказати, що красуня таким чином підтримала команду свого коханого.

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