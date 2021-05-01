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Заінтригувала! У Ірини Морозюк з'явився віртуальний чоловік

1 травня, 16:33

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дівчина заявила, що у неї немає хлопця, тому що "чоловік проти". Але пізніше пояснила, що мала на увазі не свого чоловіка, а чоловіка з мему

Микола і Ірина Морозюк

Микола і Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Колишня дружина екскапітана київського Динамо Миколи Морозюка Ірина заінтригувала фоловерів повідомленням, якенаштовхнуло на думку про серйозні зміни в її особистому житті.

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На запитання одного з підписників в Instagram, чи є у неї хлопець, Ірина відповіла: "Чоловік проти".

Фоловери почали гадати, чи повернулася Ірина Морозюк до Миколи, який виступає зараз за турецький Різеспор і від якого у неї є 5-річний син, або ж дівчина знайшла нового коханого, з яким вступила в другій для себе шлюб.

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Однак пізніше Ірина розвіяла всі ці домисли, повідомивши, що слово "чоловік" вжила не буквально.

"Взагалі, просто є такий мем, але нехай", – написала Ірина

І процитувала жарт: "Дівчино, у вас є хлопець? – Ні. Мені чоловік не дозволяє".

Нагадаємо, рік тому Ірина Морозюк шокувала заявою про розставання з екскапітаном Динамо, відзначивши: Гадаю, він мені зраджував".

Микола та Ірина Морозюк
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Микола та Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Додамо, що раніше Ірину Морозюк змусили видалити еротичне відео з грейпфрутом. Ось воно:

Ірина Морозюк. Пікантне відео Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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