"Сюди краще не потрапляти!" Дружину ексглави ФФУ і її дитя на п'ять днів закрили в задушливому номері в Джакарті

Марія Конькова прилетіла в Індонезію, щоб насолодитися серфінгом і пролікувати свою алергію. Однак початок поїздки виявився зовсім не таким, як вона планувала

Марія Конькова і її дочка / Фото: Instagram

Дружина колишнього боса ФФУ, переможця Кубка кубків і Суперкубка УЄФА-1975 у складі Динамо Анатолія Конькова Марія, яка недавно відпочивала з 7-місячною донькою Олександрою в Шарм-ель-Шейху, вирушила з дитиною на Балі.

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Однак початок перебування в Індонезії виявився зовсім не таким, як планувала Марія, через несподівано жорсткий карантин у Джакарті.

Про це вона розповіла в своїх інстаграм-сторіз.

ЧОМУ БАЛІ

"Перш за все, через серфінг, – розповіла дружина Анатолія Конькова. – Мало місць, куди можна поїхати серфити та ще з тривалим проживанням. А я планую понад місяць. Ну і клімат мені ідеально підходить. У мене важка форма алергії, потрібно лікувати її грунтовно методом АСІТ, що я не можу зараз почати через грудне вигодовування. Тому довелося організувати таку весняно-літню втечу в комфортну кліматичну зону"

ЯК ДОЛЕТІЛИ

"Долетіли добре, але з готелем вийшла не дуже приємна історія. Ніхто не збирався уникати карантин, ми готувалися до нього. Але щось пішло не так, і тепер я готуюся до істерик зі зміною часових поясів, а ще з відсутністю прогулянок в зв'язку з тим, в який готель ми потрапили"

"Відправитися на Балі можна тільки через столицю Індонезії Джакарту. Тут передбачений п'ятиденний карантин, обов'язковий. Якщо раніше його можна було якось уникнути або скоротити до трьох днів, то зараз – ні, в аеропорту ніхто не проскочить"

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ОЧІКУВАННЯ

"Я читала інформацію про готелі з лояльними вимогами карантину, де можна вийти в магазин, в басейні покупатися. Зупинилася на готелі квартирного типу з великою територією, але все це виявилося неактуальним, тому що коли ми прилетіли в Джакарту і нас привезли в цей готель, виявилося, що він вже не працює як карантинний, і нас відправили в перший-ліпший"

РЕАЛЬНІСТЬ

"А тут дуже жорсткі умови перебування – нам не можна залишати номер, взагалі. Заборонено виходити в коридор, на ресепшн без особливої причини. Можна виходити тільки для того, щоб здати ПЛР-тест. До речі, на карантинному перебуванні всі обов'язково здають ПЛР-тести – на другий і четвертий день, немовлята в тому числі. Пакет на п'ять днів, що включає тести ПЛР і 3-разове харчування, коштує 1100 доларів"

"Я б так не парилась, але оскільки я з маленькою дитиною... Я не можу вийти ні на прогулянку, ні купити доньці памперси, харчування – це проблема. Особливо велика проблема – я не можу провітрити номер, тут заварені всі вікна. Всі ці п'ять днів в номері циркулює повітря через кондиціонер, який ще й слабо охолоджує. Тобто ви п'ять днів живете в цьому повітрі, в якому і до вас хтось жив"

Вид з номера Марії Конькової в Джакарті. 20-й поверх

"У цей готель краще не потрапляти", – підсумувала Марія

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Дивіться кадри з попереднього відпочинку Марії Конькової в Єгипті

Дружина Анатолія Конькова Марія і їхня дочка Олександра Відео: Instagram

Нагадаємо, що Анатолій Коньков і уродженка Узбекистану Марія (до заміжжя – Раупова) одружилися навесні 2017 року, вінчалися в Києво-Печерській лаврі.

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Конькову – 71 рік, його дружина – майже вдвічі молодша.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів