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Дружина колишнього боса ФФУ в Єгипті: фото мрії

6 квітня, 15:58

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дружина Анатолія Конькова відпочиває в Шарм-ель-Шейху з 7-місячної донькою Олександрою

Дружина колишнього боса українського футболу, володаря Кубка кубків і Суперкубка-1975 у складі Динамо Анатолія Конькова Марія поділилася кадрами свого відпочинку в Шарм-ель-Шейху. Відзначимо, що вона вирвалася до Єгипту разом з новонародженою донькою Олександрою, якій сьогодні виповнилося сім місяців.

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"Моя ніжність, мій солодкий полон", – підписала фотографії з донькою біля моря Марія Конькова

Марія Конькова цікаво описала те, як вони вибралися до Єгипту. "Коли карантин з тимчасового заходу перетоврився на нову норму життя, пролунав свист раку з гори і після дощику в четвер ми нарешті дістали запорошену валізу і полетіли на моїй улюбленій швидкості "Біжу, волосся позаду" до цієї простої, але такої далекої мрії "Бодай просто позасмагати".

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У Шарм-ель-Шейху дружина 71-річного Анатолія Конькова, яка вдвічі молодша за свого чоловіка, не тільки насолоджується сонечком, але ще і медитує і активно вчить доньку плавати.

Дружина Анатолія Конькова Марія і їхня дочка Олександра Відео: Instagram

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Дивіться, як Марія Конькова відпочивала на курортах до материнства:

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Нагадаємо, що Анатолій Коньков і уродженка Узбекистану Марія (до заміжжя – Раупова) одружилися навесні 2017 року, вінчалися в Києво-Печерській лаврі.

Дивіться, як економно махнути до Єгипту

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Єгипет Анатолій Коньков WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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