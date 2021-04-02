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Готуйте грошики: гаряча серфінгістка продає свої інтимні фото

2 квітня, 21:04

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Можна тільки уявити, що красуня демонструє по підписці

Відома австралійська серфінгистка Холлі-Дейзі Коффі зрозуміла, що одним катанням на дошці на життя не заробиш і переключилася на продаж своїх інтимних фото. Благо, зовнішність дозволяє.

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Холлі-Дейзі навіть спеціально створила нову сторінку, де публікує особливо гарячі фото. На останньому фото красуня позує в басейні і хвалиться своъми пишними грудьми. Можна тільки уявити, що красуня демонструє по підписці.

Інші фото Холлі-Дейзі Коффі:

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дівчина серфінг WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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