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Готовьте денежки: горячая серфингистка продает свои интимные фото

2 апреля, 21:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Можно только представить, что красотка демонстрирует по подписке

Известная австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи поняла, что одним катанием на доске на жизнь не заработаешь и переключилась на продажу своих интимных фото. Благо, внешность позволяет.

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Холли-Дейзи даже специально создала новую страницу, где публикует особо горячие фото. На последнем фото красотка позирует в бассейне и хвастается своей пышной грудью. Можно только представить, что красотка демонстрирует по подписке.

Другие фото Холли-Дейзи Коффи:

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девушка серфинг WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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