Горячий поцелуй и пышная грудь: бывшая спортсменка кокетничает в Сети

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс на своей странице в Instagram опубликовала новое пикантное фото. Девушка передала своим подписчикам горячий поцелуй на селфи в купальнике, который едва прикрывает ее пышную грудь.

Напомним, что Кайла вынуждена была покинуть спорт, так как ей не разрешали публиковать интимные фото в соцсетях. Девушка быстро нашла себя вне спорта и стала рекламировать купальники.

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