Горячий поцелуй и пышная грудь: бывшая спортсменка кокетничает в Сети

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс на своей странице в Instagram опубликовала новое пикантное фото. Девушка передала своим подписчикам горячий поцелуй на селфи в купальнике, который едва прикрывает ее пышную грудь.
Напомним, что Кайла вынуждена была покинуть спорт, так как ей не разрешали публиковать интимные фото в соцсетях. Девушка быстро нашла себя вне спорта и стала рекламировать купальники.
Читайте также:
- Секс-символ UFC завлекает на собственный сайт эротическим видео
- Есть за что взять! Жена Малиновского отреагировала на реплику по поводу своей фигуры
- Ведьма с сочным бюстом: секс-бомба казахстанского спорта пережила критические месяцы
- Кого выбирают звезды спорта: фото красотки, променявшей бейсболиста на футболиста
- Жена Романа Яремчука засветила свою красоту. Пока муж далеко
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк