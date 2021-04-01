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Горячий поцелуй и пышная грудь: бывшая спортсменка кокетничает в Сети

1 апреля, 21:10

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ради таких снимков девушка покинула спорт

Бывшая волейболистка Кайла Симмонс на своей странице в Instagram опубликовала новое пикантное фото. Девушка передала своим подписчикам горячий поцелуй на селфи в купальнике, который едва прикрывает ее пышную грудь.

Напомним, что Кайла вынуждена была покинуть спорт, так как ей не разрешали публиковать интимные фото в соцсетях. Девушка быстро нашла себя вне спорта и стала рекламировать купальники.

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волейбол девушка WAGs Кайла Симмонс

Источник: Сегодня|Спорт

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