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Кого выбирают звезды спорта: фото красотки, променявшей бейсболиста на футболиста

30 марта, 16:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка очень популярна в соцсетях

Instagram модель и звезда Tik Tiok Дженна Берман любит спорт. Точнее, красотка любит спортсменов, поэтому выбирает себе бойфрендов среди профессиональных игроков.

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Недавно у нее был роман с бейсболистом Джеком Флаэрти, а буквально на днях девушку заметили в компании звезды американского футбола Ника Босы.

Очаровательная блондинка имеет почти 270 тысяч подписчиков в Instagram, где она регулярно выкладывает откровенные фото.

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модель девушка американский футбол бейсбол WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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