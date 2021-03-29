Сексуальные крошки: пышногрудой волейболистке делают предложения на пляже

Минувшей осенью американская красотка Кайла Симмонс ушла из волейбола ради откровенных фото в социальных сетях. Не всем в команде нравились ее откровенные фото в Instagram, но девушка решила, что никому не позволит указывать, как ей жить, и завязала с большим спортом. Зато ее социальные сети стали еще более откровенными.

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Сейчас Кайла находится в солнечной Калифорнии и радует своих фоловеров горячими фото с местных пляжей.

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"Ты – прекрасна", "бомба", "соблазнительная крошка", – не унимались поклонники Симмонс. А также не могли оторваться от пышной груди девушки: "Сексуальные бисквиты", "буфера", "сексуальные крошки". И даже предлагали руку и сердце.

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Отметим, что жгучей Кайле Симмонс – 25 лет. Она из Флориды, дочка бейсболиста. Играла за волейбольную команду Университета Маршалла, а до того успешно защищала на соревнованиях цвета своей школы, однако имела проблемы с ее руководством из-за откровенных снимков.

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