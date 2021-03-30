Кого вибирають зірки спорту: фото красуні, що проміняла бейсболіста на футболіста

Дівчина дуже популярна в соцмережах

Instagram модель і зірка Tik Tiok Дженна Берман любить спорт. Точніше, красуня любить спортсменів, тому вибирає собі бойфрендів серед професійних гравців.

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Нещодавно у неї був роман з бейсболістом Джеком Флаерті, а буквально днями дівчину помітили в компанії зірки американського футболу Ніка босі.

Чарівна блондинка має майже 270 тисяч підписників в Instagram, де вона регулярно викладає відверті фото.

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