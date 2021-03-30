Розлучення по-Мальдівські: дружина Малиновського поскаржилася на дорогий курорт

Роксана розповіла, як з неї намагалися витягнути 55 доларів на шампанське

Поки Руслан Малиновський знаходиться в таборі збірної України, його дружина розважається на Мальдівах. Позавчора Малиновська поділилася фото в купальнику. Тепер же Роксана розповіла історію, як на дорогому морському курорті "розводять" гостей.

Реклама

На своїй сторінці в Instagram дівчина виклала відео минибара в готельному номері, поскаржившись, що з неї хотіли взяти 55 доларів за шампанське.

При цьому ціни на ігристий напій в прайс-листі спочатку не було. Все прояснилося на наступний день.

Утім, такі дрібниці не заважають Малиновській насолоджуватися відпочинком у колі рідних.

"Це моє улюблене місце", – так зізналася дружина футболіста в любові до Мальдівських островів.

Реклама

Тим часом, висловився Малиновський про невдачу в матчі Україна – Фінляндія: "Нічого страшного".

Нагадаємо, наша збірна в середу зіграє третій поєдинок за вісім днів – в Києві проти команди Казахстану.

Дивіться, як Руслан проводив час з сім'єю:

Маліновський, його дружина і дочка. Фото instagram.com/roksana_m7

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама